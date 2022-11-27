أمير منطقة الباحة يدشن حملة “عليكم بسنتي”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه الإمارة اليوم، حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، حيث استمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في نفوس المجتمع، التي تستمر 6 أشهر وتستهدف فئات المجتمع كافة عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه تقريراً عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 2022م.