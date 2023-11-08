أمير منطقة الباحة يرعى الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية لإمارات المناطق

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية لإمارات المناطق لعام 1445هـ تحت شعار “الطريق مسؤولية الجميع”, بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية وممثلي لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة وبمشاركة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والجهات ذات العلاقة وذلك بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة.

والتقى سموه بمقر الإمارة، بالوفود المشاركة في الاجتماع، مؤكداً أن الاجتماعات الدورية للجان السلامة المرورية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تعزيز مستوى السلامة المرورية وجودة الحياة، مؤكداً أهميتها الكبيرة لما تحققه من تبادل الخبرات واستعراض التحديات وأفضل الممارسات وإتخاذ ما يلزم بشأنها من توصيات.

وتضمن الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية بمناطق المملكة عرضاً لمشاركة إمارة منطقة الباحة اشتمل على تقرير مؤشرات الأداء وانخفاض نسب الحوادث وبرامج رفع مستوى السلامة وأنسنة الطرق وإحصائيات تفصيلية لمنجزات لجان السلامة المرورية بالمنطقة ، كما تم استعراض مبادرات إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة وإمارة منطقة تبوك إضافة إلى مشاركات الجهات الحكومية بمنطقة الباحة المتمثلة في الأمانة والمرور وجمعية طرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية).

يُشار إلى أن اجتماعات السلامة المرورية تهدف لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ومناقشة التحديات التي تواجهها اللجان سعياً لخفض الحوادث المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، بصورة تعزز تحقيق برنامج التحوّل الوطني لتعزيز السلامة المرورية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.