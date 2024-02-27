أمير منطقة الباحة يستعرض ميزانية الأمانة والبلديات التابعة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على الاعتمادات المالية لميزانية أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في الموازنة العامة للدولة لهذا العام التي بلغت قيمتها 1,219,286,743 ريالاً.

ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بما تحظى به المنطقة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مشيداً بما اتخذته الدولة من خطوات حديثة من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتوفير جميع سبل الراحة للمواطن.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطن والرفع بتقارير دورية بما يتم اتخاذه حيال تطبيق وترسية المشروعات التي حملتها الميزانية، وضرورة مراقبة وتسريع المشاريع الجاري تنفيذها لضمان الاستفادة منها في أسرع وقت، مشيراً إلى ضرورة تنمية وتطوير المنطقة لتصبح متميزة في عمرانها ومرافقها وخدماتها بما يتناسب ومكانتها وإمكانياتها السياحية.

من جانبه، استعرض الدكتور السواط ما حملته الميزانية من مشاريع وخدمات تسهم – بحول الله – في تنمية المنطقة وتعود بالنفع على أهالي الباحة، مشيراً إلى أن إجمالي الاعتمادات المالية لميزانية الخير لهذا العام لجميع الأبواب لأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بلغت 1,219,286,743 ريالاً، منها مبلغ 345,165,154 ريالاً للبابين الثالث والرابع.

وبين أن الميزانية تضمنت اعتماد مشاريع بمبلغ 397,447011 ريالاً، وعقود تشغيلية بمبلغ 245,770,732 ريالاً، مؤكدًا ان الميزانية هذا العام شهدت زيادة في ظل دعم الدولة والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة, مؤكداً حرص الأمانة على تحقيق تطلعات سمو أمير منطقة الباحة والرفع من مستوى أداء العمل.