أمير منطقة الباحة يستقبل أمين المنطقة ووكيل الأمانة لشؤون الإسكان

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ووكيل الأمانة لشؤون الإسكان المهندس حامد سعيد العامري.

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير منجزات قطاع الإسكان خلال العام 2023م، والخطط المعدة من قبل أمانة المنطقة لأعمال قطاع الإسكان خلال المرحلة القادمة بعد استكمال إجراءات الدمج الإداري بين القطاعين.

وثمّن سمو أمير الباحة خلال اللقاء الجهود والأعمال المتعددة التي قدمها فرع شؤون الإسكان خلال الفترة الماضية، كما تسلم وكيل الأمين لشؤون الإسكان شهادة شكر من سموه نظير جهوده بالمنطقة، موجهًا له الشكر والتقدير وبذل المزيد لتحقيق مستهدفات قطاع الإسكان.

من جانبه قدم الدكتور السواط شكره وتقديره لسمو الأمير حسام بن سعود على متابعته وتوجيهاته المستمرة والداعمة للقطاع البلدي والإسكاني.