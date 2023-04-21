أمير منطقة الباحة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة والمعالي والمشائخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك حيث بادلهم سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وفي بداية اللقاء نقل سمو الأمير حسام بن سعود تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – لأهالي المنطقة، بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه بهذه المناسبة : “يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء ونحن نعيش فرحة عيد الفطر المبارك كما يسرني أن أرفع باسمي شخصياً ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة أجمل عبارات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات”.

وفي ختام اللقاء قدّم مسؤولو وأهالي منطقة الباحة، التهنئة لسموه بهذه المناسبة السعيدة، وبادلهم التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وصالح أعمالهم.