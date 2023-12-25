أمير منطقة الباحة يستقبل وزير التعليم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.

ورحب سموه، بمعالي وزير التعليم, متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة.

وناقش سمو أمير منطقة الباحة مع وزير التعليم، البرامج التعليمية وسبل تطويرها، واستعراض أهم خطط الوزارة والمشروعات الهادفة لتطوير العمل التعليمي في المنطقة.

وثمّن سمو الأمير حسام بن سعود بجهود وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم في ظل الرعاية والاهتمام التي يحظى بها القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله -، مبيناً أنه منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وقطاع التعليم يحظى برعاية واهتمام كبيرين نتج عنه تطور في الكوادر الوطنية والمخرجات التعليمية التي أسهمت في نماء ورخاء الوطن واستمرار نهضته المباركة -ولله الحمد-.

من جهته، نوَّه معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الباحة على تطوير المنظومة التعليمية، ودعمه لأعمال وجهود الوزارة في المنطقة.