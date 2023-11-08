أمير منطقة الباحة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بشؤون بيوت الله والمصليات والعناية بها ، وتقديم أرقى الخدمات لها ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال والتعريف بدين الله ومحاسنه وفضائله.

من جانبه, نوّه معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, بالدعم غير المحدود الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة للقيام بأعمالها في خدمة بيوت الله والدعوة إليه، مشيداً باهتمام ودعم سمو أمير منطقة الباحة لمشاريع وخدمات الوزارة بالمنطقة وحرصه على استمرار عمل الوزارة بما يحقق أهداف وتطلعات القيادة وبما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة.