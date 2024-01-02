أمير منطقة الباحة يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية بالباحة ، وجمعية البر الخيرية بمحافظة قلوة، وجمعية التنمية الأهلية ببني كبير.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة شريفة الزهراني ، ومديرا جمعيتي قلوة وبني كبير ، إلى تمكين القطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية في عدة مجالات من خلال تمويل مشاريع استثمارية لغرض تحقيق الاستدامة المالية وتمويل الأسر المنتجة عبر محافظ تمويلية ، والإسهام في تنمية الأسر وتحويلها إلى أسر منتجة تعتمد على توفير مصدر دخل لها، لتساهم في الناتج الإجمالي المحلي، ولدعم وتمويل الجمعيات الأهلية ؛ وتمكين الجمعية في تنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بما تضمنته المذكرة من أهداف لتحقيق الاستدامة المالية وتمويل الأسر ، منوهاً بدور الجمعيات في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله –، التي لا تدخر جهداً في تطوير مختلف الخدمات التي تهم الوطن والمواطن.