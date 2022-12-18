أمير منطقة الباحة يطّلع على تقرير أعمال وبرامج ومبادرات لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس إدارة لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، على تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022م، وخططها المستقبلية ومبادراتها المجتمعية التي بلغت أكثر من 300 برنامجاً متنوعاً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة محفوظ بن عبدالله الغامدي يرافقه رؤساء لجان الإصلاح بالمحافظات، الذي قدّم لسموه شرحا عن أعمال اللجنة وبرامجها خلال العام الجاري وما تضمنه من مبادرات مجتمعية بلغت أكثر من 300 برنامج توعوي تنوعت بين محاضرات وندوات وورش عمل في عموم المحافظات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها اللجنة خلال 10 سنوات الماضية.

كما اطلع سموه على مبادرات اللجنة المتضمنة عزم اللجنة إطلاق مبادرة “ولاتنسوا الفضل بينكم” التي تهدف الى استمرار العلاقات الانسانية والاجتماعية بين الزوجين بعد الطلاق للحفاظ على كيان وشخصية الأبناء، ومبادرة “منصة تسامح الالكترونية” لتقديم المساعدة والاستشارات السرية للتسهيل والحفاظ على مصلحة أفراد المجتمع، حيث وجه سموه بسرعة اعتمادها وتدشينها من قبله حرصاً على تقديم أسهل وأسرع الخدمات للمجتمع .

وأكد سمو الأمير حسام بن سعود في ختام اللقاء, على أهمية دور اللجنة بالمنطقة من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- والتي تحرص دائماً على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمناً جهود اللجنة خلال الفترة الماضية.

بعد ذلك كرّم سمو أمير منطقة الباحة الرئيسي التنفيذي ورؤساء لجان إصلاح ذات البين بالمحافظات نظير جهودهم الملموسة في دراسة ومعالجة القضايا التي تصلهم والسعي في حلها، مثمناً سموه جهود جميع الأعضاء الذين يبذلون وقتهم وجهدهم لخدمة مجتمعهم.

من جانبه نوّه الغامدي بدعم واهتمام وتوجيه سمو أمير المنطقة المستمر لأعمال اللجنة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات لتسهيل أعمال الإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم.