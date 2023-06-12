أمير منطقة الباحة يفتتح معرض آفاق للتوظيف .. ويُدشّن مشروع المعهد الصناعي الثانوي بالباحة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة – اليوم – معرض التوظيف 2023, وتدشين مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وفور وصول سموه دشّن مشروع مبنى المعهد الصناعي الثانوي بالباحة، الذي يتكون من خمسة طوابق, وعلى مساحة إجمالية تبلغ 12800 ألف متر مربع, وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 34 مليون ريال, كما أطلق سموه مبادرة التدريب النسائي لبرنامجي مرافق وصيانة المركبات.

بعد ذلك دشّن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود معرض التوظيف آفاق 2023 م, مطلعاً سموه على ما تقدمه الشركات والمؤسسات من فرص وظيفية، وأخذت صورة تذكارية مع المتدربين والمتدربات الخريجين, وتكريم الجهات المشاركة، فيما تسلّم سموه هدية تذكارية من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, مؤكدًا سموه أن تكريمه هو توظيف أبنائه وبناته الخريجات من كلية التقنية.

من جهته بيّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن المعرض يستهدف توفير أكثر من 1100 فرصة وظيفية للجنسين في أكثر من 16 شركة ومؤسسة من مختلف مناطق المملكة، حيث يستمر إلى 13 يونيو الجاري.

وفي ختام تصريحه دعا جميع الخريجين والخريجات سرعة التسجيل في المعرض واغتنام هذه الفرصة للإستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعرض.