أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة في محافظة بني حسن

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ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المشروعات التنموية والخدمات المختلفة المقدمة من الجهات المعنية في محافظة بني حسن.

جاء ذلك خلال جلسة سموه الأسبوعية التي خصصت لمناقشة المشروعات والخدمات المقدمة لمحافظة بني حسن، حيث استقبل في مقر الإمارة أمس، عددًا من أهالي المحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى عدد من المداخلات والرؤى والأفكار التي من شأنها تطوير المحافظة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والزوار.

وأشاد سموه بما تتميز به محافظة بني حسن من مقومات سياحية وتمتعها بالعديد من الميز في مجالات التنمية الزراعية، مؤكدًا أهمية تعزيز محفزات الاستثمار الزراعي للإسهام في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وذلك في ظل اهتمام القيادة الرشيدة – أعزها الله- ودعم منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد الأمير حسام بن سعود أن ملف تحفيز الاستثمار من أهم الممكنات التنموية بالمحافظة والمنطقة كلها ، مطالبًا بضرورة الارتقاء بالخدمات البلدية بالمحافظة وتعزيز وتطوير المواقع السياحية والترفيهية والمشاريع التنموية في المحافظة.

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات والرؤى والأفكار التي تعكس أهمية تطوير المحافظة في المجالات كافة.