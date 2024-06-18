أمير منطقة الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ.

وقال سموه “إن هذا النجاح يشهد بتميزه الجميع وعاشه حجاج بيت الله الحرام واقعاً ملموساً في الوقت الذي تابعه المسلمون في العالم وهم يلهجون بخالص الدعاء لهذه البلاد و قيادتها وأن يمكنهم المولى عزت قدرته من حج بيته الحرام في مثل هذا اليسر وعلى مثل هذه الطمأنينة، وذلك بفضل الله ثم بما أولته قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لخدمة ضيوف الرحمن حتى أصبح موسم الحج هدفاً تتوحد فيه كل الجهود وتتسخر لأجله جميع الإمكانيات “.

وأشاد سمو أمير الباحة بجهود جميع الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وما تحقق من تميز في إدارة وخدمة الحشود وفق أعلى المعايير الفنية التقنية.

وسأل سموه المولى -عزّ وجلّ- بأن يسبغ على حجاج بيته فائض رحمته وعظيم عطفه وأن يكرمهم بالقبول، وأن يجعل ذلك في موازين خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين وجميع الجهات والأفراد الذين جمعت بين الإخلاص والتفاني والمهنية العالية.