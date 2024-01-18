أمير منطقة الباحة يُدشّن مركز عمليات الأمن السيبراني بالإمارة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني بإمارة المنطقة، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وأكَّد سموه خلال التدشين أهمية دور الأمن السيبراني في حماية المعلومات والأنظمة التقنية التي تهدف لتحقيق أعلى معايير الأمان للخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030, لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن واستقراره, وضرورة تعزيز وعي الموظفين من منسوبي الإمارة بأهمية الأمن السيبراني والمحافظة على بيانات ومعلومات الإمارة.

وأشار سمو أمير المنطقة الى أهمية دور الأمن السيبراني في دعم التحول الرقمي ومواكبة كل ما يحقق المراتب المتقدمة للمملكة على مستوى العالم, وفق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله -.

واستمع سمو الأمير حسام بن سعود إلى شرح مفصل من مدير إدارة أمن المعلومات المهندس رائد بن صالح الغامدي، حول دور مركز عمليات الأمن السيبراني في الأنظمة والشبكات وما تحويه من بيانات ومعلومات, والأنظمة الأمنية المستخدمة للحماية ودورها في تعزيز متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وما تصدره من ضوابط وإرشادات في هذا المجال.