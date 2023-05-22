أمير منطقة الجوف خلال استعراضه تقرير شركة الجوف الزراعية: المنطقة تشهد تطوراً زراعياً كبيراً مكّنها من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن المنطقة شهدت ولا زالت تشهد تطوراً زراعياً كبيراً متمثلًا في العديد من المشروعات الزراعية التي مكّنت منتجات الجوف من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله-، مضيفاً أن منطقة الجوف تفوقت – ولله الحمد -، على العديد من دول العالم في جودة زيت الزيتون.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة علي بن محمد المنصور، والرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود، ومدير إدارة التطوير والأبحاث المهندس سرحان السبيعي بمناسبة حصول الشركة على الميدالية الذهبية كأفضل زيت زيتون عضوي بالمسابقة الدولية (JOOP) المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة الجوف لسموه أن الوزارة استقطبت خبراء من عدة منظمات دولية لتقديم خدمات إرشادية للحفاظ وتعزيز المكتسبات التي تحققت بزراعة الزيتون، واستغلال المميزات النسبية للمنطقة، مبيناً أن الوزارة تقوم بعدد من التجارب النوعية بزراعة القمح بالتعاون مع لجنة منتجي البذور لتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، ورفع كفاءة القطاع الزراعي بالمنطقة والمملكة بشكل عام.

كما تحدث الرئيس التنفيذي للشركة عن جائزة زيت الزيتون اليابانية، وأوضح أنها مسابقة دولية مقرها في مدينة طوكيو باليابان، وتهدف إلى تعزيز جودة زيوت الزيتون البكر الممتازة من جميع الأصول.

ثم عرض لسموه التقرير السنوي للشركة وخطط الشركة المستقبلية و قدّم شرحاً عن منتجات الشركة لهذا العام، والقفزات التي حققتها في الإنتاج الزراعي المختلف للعام ٢٠٢٢م.