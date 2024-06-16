أمير منطقة الجوف وسموّ نائبه يستقبلان المهنّئين بعيد الأضحى

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السموّ الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بقصر سموّ أمير المنطقة صباح اليوم، المهنّئين من أهالي المنطقة، ورؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكوميّة من مدنيّين وعسكريّين الذين قدموا للسّلام على سموّهما وتهنئتهما بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد العزيزة الغالية وهي تنعم بالأمن والأمان والازدهار، وقد بادل سموّهما التهنئة للجميع بهذه المناسبة السّعيدة.

ونقل سموّ أمير المنطقة تهنئة وتحيّات القيادة الرشيدة – أيّدها الله – لأهالي المنطقة بهذه المناسبة، مؤكّدًا مبدأ التّلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة عبر منهجيتها في الشريعة الإسلامية السّمحة، وما تمثّله هذه اللقاءات من شعور وطنيّ يبعث في النّفوس السّعادة .

ودعا سموّه الله أن يتقبل من الحجيج حجّهم وأن يمنّ عليهم بالعودة لأهلهم سالمين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموّه.