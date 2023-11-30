أمير منطقة الجوف يتسلّم التقرير السنوي لإدارة جوازات المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة المكلّف العميد الدكتور عبدالله بن سعد بن جليغم.

وتسلّم سمو أمير المنطقة نسخة من التقرير السنوي للعام 1444هـ، الخاص بجوازات المنطقة والإدارات التابعة، مطّلعًا على ما تضمنه من إحصائيات وجهود.

ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من معلومات وإحصائيات، تبرز جهود منسوبي الجوازات بالمنطقة، والأعمال التي يقومون بها، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بالعون والتوفيق، لتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة، وغيرها من مناطق وطننا العزيز.

من جانبه أعرب العميد بن جليغم عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، مؤكدًا حرص سمو أمير منطقة الجوف الدائم، ودعمه المتواصل لجميع الأعمال والخدمات التي تقدمها جوازات المنطقة.