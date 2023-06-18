أمير منطقة الجوف يتسلّم التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة بالمنطقة

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال العام 2022م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, بمدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي.

واطلع سموه على إيجازٍ عن أعمال الفرع بالمنطقة والأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة لها، والبرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بدور وزارة التجارة في مراقبة الحركة الاقتصادية، وتطوير عناصر المنظومة التجارية، وتعزيز ثقة المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مُشيدًا سموه بدور فرع وزارة التجارة بالمنطقة في ‏مجال الخدمات والرقابة، ‫مشددًا سموه على أهمية تكثيف الجولات الرقابية وتطبيق الأنظمة على كل مخالف.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة، عن شكره لسمو أمير المنطقة، لدعمه ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة.