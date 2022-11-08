أمير منطقة الجوف يتسلّم تقرير إنجازات وجهود التدريب التقني والمهني بالمنطقة

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1443 ه، وتقرير مشاركة الإدارة باليوم الوطني 92.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس يوسف بن مسلم الشراري يرافقه نائبه المهندس ماجد الكريع ومساعد المدير العام لشؤون البنات الدكتورة عذبه الرويلي.

واستمع سموه لشرح مفصل عن خطط التدريب وإحصائيات القبول، حيث استعرض الشراري أبرز المنجزات التي تضمنها التقرير والخدمات المقدمة للمتدربين، مشيراً إلى برامج المستقبلية للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالجوف التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، ودورها في تفعيل مبادرتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد الأمير فيصل بن نواف أهمية تواصل الجهود التطويرية للدفع بمخرجات مهنية ومتخصصة تعمل باقتدار ومسؤولية في مسيرة العمل والبناء وتكون على قدر عال من الكفاءة لتحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030, منوهاً بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية وحرص من القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وأثنى سمو أمير منطقة الجوف بما تضمنه التقريرين وعلى الجهود المبذولة، داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة – رعاها الله -.

بدوره أعرب المهندس الشراري باسمه ونيابة عن منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة, عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الجوف، على توجيهاته السديدة وحرصه على أبنائه وبناته المتدربين والمتدربات.