أمير منطقة الجوف يتوج الفائزين بجائزة سموه للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثالثة

المناطق_الجوف

نـوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بدعم القيادة الرشيدة للعلم والتعليم، وما توليه من عناية ورعاية لأبناء الوطن المميّزين في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال حديث سموّه اليوم في اللقاء الخمسين من جلسات “ليالي الجوف” التي يعقدها مع أبناء المنطقة بشكل دوريّ، والذي رعى سموه خلالها حفل جائزة سموه للتميز التعليمي والمؤسسي في دورتها الثالثة، وتكريم الفائزين والفائزات بفئاتها المختلفة على مستوى المنطقة، وذلك في قصر سموه بمدينة سكاكا.

وتجول سمو أمير الجوف في أجنحة الفائزين والفائزات بالمعرض المصاحب، واطلع على مشاركاتهم المختلفة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي وانطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأوضح سموه أن الجائزة آتت ثمارها برؤية المتميزين والمتفوقين هذا العام من أبناء وبنات المنطقة، مبيناً أنها تهدف لتحفيز أبناء الوطن في المحافل التعليمية بالمنطقة، وتكريم وتحفيز الطلاب المتفوقين, مضيفاً أن ذلك لن يتحقق إلا بفضل الله تعالى ثم بسواعد وفكر أبناء الوطن المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم, كما هنأ سموه جميع الفائزين والفائزات بهذه المناسبة.

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن علي القحطاني في كلمته عن اعتزاز منسوبي ومنسوبات التعليم برعاية سمو أمير الجوف للجائزة، لتأتي وسامُ فخرٍ تزدان به صدور المتسابقين والمتسابقات والفائزين والفائزات، ولا أدل على ذلك من تزايد أعداد المشاركين والمشاركات بعد كل نسخة من هذه الجائزة المباركة”.