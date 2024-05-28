أمير منطقة الجوف يجتمع مع رئيس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المناطق_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وأكد سموه أهمية كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية لتحقيق مؤشرات وقياس الأداء لجميع القطاعات الحكومية لتحقيق الآثار التنموية للمشروعات الحكومية واستدامة عوائدها، مشددًا على الاستفادة القصوى من خطط وبرامج هيئة كفاءة الإنفاق وأدلتها الاسترشادية في منطقة الجوف، مشيرًا إلى دعم المنطقة ومساندة الإمارة لمبادرات هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع القطاعات الحكومية بالمنطقة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم والمساندة التي وجدتها الهيئة، مشيدًا بمبادرات إمارة منطقة الجوف وتميزها وبما حققته في ممارسات كفاءة الإنفاق بالتعاون والتواصل والتنسيق مع الهيئة.

وأشار إلى أن منجزات إمارة منطقة الجوف، جاءت نظير وجود إستراتيجية متكاملة وشاملة لتحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة مشروعات وأصول ومرافق المنطقة التي عملت عليها الإمارة لتحقيق التميز المؤسسي، وتطبيق أعلى المعايير لضمان الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ‏والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة، المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد السناني، ومدير عام إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات بالإمارة إبراهيم السعيد.