أمير منطقة الجوف يدشِّن معرض “إبداع الجوف 2024” للموهوبين والموهوبات

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بما تحقق من نتائج مميزة لطلاب وطالبات المنطقة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مؤكدًا أن هذا التميز لا يستغرب من أبناء وبنات الوطن، ودليل على شغفهم نحو الريادة والنجاح باهتمام من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

جاء ذلك خلال تدشين سموه، اليوم، معرض “إبداع الجوف 2024″، الذي يُعدّ من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من مدارس إدارتي تعليم الجوف والقريات، للتنافس في عدة مجالات علمية، في مقر مدرسة أندلس الحضارة بسكاكا ، مباركا سموه للطلاب والطالبات وأسرهم ومدارسهم، وكل من أسهم في دعمهم ومساندتهم على هذا الإنجاز الوطني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أعمالهم ومنجزاتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في اكتشاف المواهب وصقلها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 203 .

وتجول سمو أمير منطقة الجوف في المعرض المقام، واستمع من الطلبة الموهوبين والموهوبات لشروحات عن مشاريعهم وابتكاراتهم العلمية، مثمنًا الجهود المبذولة التي تقدم لهم وترتقي بهم من إدارة الموهوبين والموهوبات ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

من جانبه، ثمَّن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، رعاية سمو أمير منطقة الجوف لمعرض “إبداع الجوف 2024″، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة تُعد تحفيزًا لتحقيق التنافسية بين الطلاب والطالبات، الذين قدم لهم الوطن الدعم الكبير.

يُذكر أن المعرض سيستمر إلى يوم الأربعاء المقبل؛ لإتاحة الفرصة لزيارته من طلاب وطالبات المدارس؛ بهدف نشر ثقافة الموهبة والمشاركة في الأولمبياد الوطني والمشاريع العلمية.