أمير منطقة الجوف يدشّن نسخة منصة “أبشر داخلية” الموجهة لمنسوبي إمارة المنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بديوان الإمارة نسخة منصة “أبشر داخلية” الموجهة لجميع منسوبي إمارة المنطقة ، لتصبح من أوائل الإمارات التي تدشّن هذه المنصة على مستوى إمارات المناطق لتخدم جميع منسوبي الإمارة في المحافظات والمراكز بعد أن تم استكمال ربطها بالشبكة إلكترونياً مؤخراً.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح عن أهداف المنصة والتي تهدف إلى توحيد مصادر وصول الموظفين للخدمات الإلكترونية والإعلامية والتوعوية لمنسوبي الإمارة، كما يمكن للموظفين الاطلاع على التعاميم والأخبار والفعاليات، حيث تشرف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة على تغذية المحتوى من جميع الإدارات الداخلية.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بمحتوى المنصة والخدمات المتنوعة التي تقدمها لخدمة منسوبي الإمارة، مقدماً شكره لجميع القائمين عليها، مؤكداً أن المنصة نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها لمنسوبيها إذ تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تسخير التقنية لخدمة العاملين بجميع الإدارات الداخلية والخارجية والمراكز والمحافظات بإمارة المنطقة وكذلك لتوسيع نطاق المنافسة والمضي نحو التميز.

حضر التدشين وكيل الإمارة حسين آل سلطان .