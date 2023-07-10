أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة للربع الثاني 2023م

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع الربع الثاني للعام المالي 2023م، للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكّد سموه في بداية الاجتماع متابعة جميع المشاريع التنموية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها، تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في دعم ومساندة مشروعات التنمية الشاملة، التي ستسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وناقش الاجتماع ما أُنجز من توصيات في اجتماع اللجنة للربع الأول للعام المالي 2023 م.

واستعرض الاجتماع خطة جودة المشاريع بالمنطقة (المتوقفة – المسحوبة – مفسوخة العقد) وقائمة المشاريع التي لم تُحدّث حالتها خلال الربع الثاني من العام 2023م في منصة المشروعات الوطنية.

كما جرى مناقشة العمل على إعادة تكاليف مشروع مستشفى النساء والولادة في سكاكا ووصول المستشفى الجامعي 85٪.

وأكد سمو أمير المنطقة على جميع الأعضاء, الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز والحد من هدر الإمكانات والوقت ومراعاة الالتزام بمعايير الجودة وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على تنفيذ المشاريع وفق الخطط المرسومة، موجهًا سموه الوصول بنسبة المشاريع المتعثرة إلى (صفر٪‏) هذا العام، والتركيز على مشاريع البنية التحتية في المحافظات.

وأضاف سموه خلال الاجتماع أن إمارة المنطقة مستعدة لتقديم الدعم اللازم والمساندة للإسهام في الارتقاء إلى أعلى المستويات لخدمة المواطنين وفق رؤية 2030 وخطط التنمية بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن سمو أمير منطقة الجوف جهود أعضاء اللجنة الذين يعملون وفق رؤية ومنهجية واضحة، لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تواكب التوجهات العامة للدولة في ظل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.