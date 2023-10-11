أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بالمنطقة

المناطق_الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب سموه اليوم، اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير منظومة السلامة المرورية كركيزة أساسية لجودة الحياة، مشيداً بجهود رجال المرور وتعاون وتكامل مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتعاون الدائم مع المواطنين والمقيمين سالكي الطرق للحفاظ على سلامتهم .

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق من توصيات ، كما ناقش تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة، وعرض أهم التوصيات التي تسهم في تحسين منظومة السلامة المرورية بالمنطقة من خلال استمرارية العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بالمنطقة ، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.

وفي ختام الاجتماع، ثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود المبذولة من قبل اللجنة والقطاعات المعنية, حاثاً على مضاعفة وتضافر الجهود بين الجهات المعنية للحد من الحوادث الجسيمة في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات.