أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للتوطين في صالة الاجتماعات الكبرى بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة.

وأشاد سموه في بداية الاجتماع بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مؤشرات التوطين بالمنطقة، والتي تمثلت في انخفاض نسبة البطالة وارتفاع نسبة التوطين في سوق العمل ، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحثيثة نحو توفير فرص العمل المنتج لأبناء وبنات هذا الوطن وفق آليات تكفل لهم الحياة الكريمة والعيش الرغيد، متطلعاً إلى عمل الجميع بكل الطاقات لفرض التوطين ، في إطار ما رسمته الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، مشيداً بحماس شباب وفتيات المنطقة لاستغلال الفرص الوظيفية المتاحة.

وأبرز سموه أن معدل البطالة قد انخفض في المنطقة ليصبح 11.4 % في الربع الثاني من العام 2022م, بعد أن كان 16.0 في الربع الثاني من العام 2021 م .

ثم استعرض الاجتماع لوحة مؤشرات ومعدلات البطالة بمنطقة الجوف لعام ٢٠٢٢م، مستمعاً سموه والجميع إلى إحصائية اللجان الميدانية والفرص الوظيفية المتوافرة بسوق العمل ، وعدد الباحثين عن العمل ، والخطط والآليات التي يتم من خلالها تحديد فرص التوطين بالمنطقة من خلال فرص التوطين المتاحة في بعض الأنشطة ومهن التشغيل ، والأعمال المناطة بلجان المتابعة الميدانية ، ثم استعرضت الدراسة المقدمة من جامعة الجوف ، وتطرق الاجتماع إلى جهود الجهات المشاركة في التوطين بالمنطقة .

وفي ختام الاجتماع وجه سموه الجميع بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، عبر تمكين الشباب والفتيات من العمل بجميع المجالات وتذليل الصعوبات كافة لاستمرار مثل هذه النسبة سعياً للتعريف بالخدمات والأعمال والبرامج المقدمة لمساعدة الشباب والفتيات للحصول على الفرص الوظيفة المناسبة لهم، مشدداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود وتضافرها من قبل الجميع لتقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة ويعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.