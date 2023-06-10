‎أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العُليا بالمنطقة

المناطق_محمد الهباد

أكد سمو أمير المنطقة أهمية الدور المناط باللجنة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف، موجهًا بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن إنفاذًا لتوجيهات ‎القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وشدد سموه على أهمية متابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.

وجرى خلال الاجتماع استعراض لوحة مؤشرات ومعدلات البطالة بالمنطقة، كما جرى مناقشة إحصائية اللجان الميدانية، واستعرض الاجتماع جهود الجهات المشاركة في معدل نسبة التوطين بالمنطقة، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى مناقشة العديد من الآراء والمقترحات, واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

وفي ختام الاجتماع وجه سموه الجميع بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، عبر تمكين الشباب والفتيات من العمل بجميع المجالات وتذليل الصعوبات كافة.