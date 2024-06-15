أمير منطقة الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التّهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 هـ.

‏وقال سموّه: “يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، خالص التهنئة والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.

وسأل سموه -الله العليّ القدير- “أن يعيد هذه المناسبة المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدِّمانه من خدمات وعناية ومتابعة لحجّاج بيت الله الحرام في موازين حسناتهما، وأن يديم على بلادنا العزيزة نِعــمَ الأمن والازدهار والرّخاء، وأن يتقبّل من الحجاج حجّهم وصالح أعمالهم”.