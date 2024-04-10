أمير منطقة الجوف يزور رؤساء المحاكم وعددًا من أصحاب الفضيلة بمنازلهم ويهنّئهم بحلول عيد الفطر المبارك

المناطق- واس

زار صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، اليوم عقب صلاة العيد رؤساء المحاكم بالمنطقة وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة في منازلهم ، مقدّماً لهم التّهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات سموّ أمير منطقة الجوف ؛ فضيلة الشيخ زياد بن محمد السعدون رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، و فضيلة الشيخ نايف بن زايد العابط القاضي بمحكمة الاستئناف، و فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن سلطان العليان رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا، و فضيلة الشيخ طلال بن محمد الضوي رئيس المحكمة العامّة بسكاكا، و فضيلة الشيخ تراك بن هليل السمرين رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة .

وقد بادلَ أصحاب الفضيلة المشايخ سموّ أمير الجوف التّهنئة، مثمّنين لسموّه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكّدين أنّها تأتي تأكيدًا لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.