منطقة الجوفأبرز الموادأهم الاخبار

أمير منطقة الجوف يزور رؤساء المحاكم وعددًا من أصحاب الفضيلة بمنازلهم ويهنّئهم بحلول عيد الفطر المبارك

10 أبريل 2024 - 12:44 مساءً

المناطق- واس

زار صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، اليوم عقب صلاة العيد رؤساء المحاكم بالمنطقة وعدداً من أصحاب الفضيلة القضاة في منازلهم ، مقدّماً لهم التّهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وشملت زيارات سموّ أمير منطقة الجوف ؛ فضيلة الشيخ زياد بن محمد السعدون رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، و فضيلة الشيخ نايف بن زايد العابط القاضي بمحكمة الاستئناف، و فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن سلطان العليان رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا، و فضيلة الشيخ طلال بن محمد الضوي رئيس المحكمة العامّة بسكاكا، و فضيلة الشيخ تراك بن هليل السمرين رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة .

أخبار قد تهمك

وقد بادلَ أصحاب الفضيلة المشايخ سموّ أمير الجوف التّهنئة، مثمّنين لسموّه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكّدين أنّها تأتي تأكيدًا لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.

الوسوم
10 أبريل 2024 - 12:44 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى