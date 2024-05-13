أمير منطقة الجوف يزور مركزي أصفان والشقيق التابعين لمحافظة دومة الجندل

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مركزي أصفان والشقيق التابعة لمحافظة دومة الجندل، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموّه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدّمة للأهالي، موجّهًا رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

والتقى سموه خلال زيارته عددًا من أهالي المراكز، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية، مؤكّدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدميّة والتنمويّة كافة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال لقائه بأهالي مركزَيْ أصفان والشقيق، أنّ الزيارات التفقديّة تأتي في إطار الاهتمام والرّعاية والدّعم لكلّ ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن التي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ وليّ عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- لتلمّس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة والالتقاء بهم، والوقوف على الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة.