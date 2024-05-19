أمير منطقة الجوف يزور مركزي هديب والرفعية التابعة لمحافظة صوير ويلتقي الأهالي

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زار صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مركزي هديب والرفعية التابعة لمحافظة صوير وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموّه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدّمة للأهالي، موجّهًا رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

والتقى سموّه خلال زيارته عددًا من أهالي المراكز، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية.

مؤكّداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدميّة والتنمويّة كافة.