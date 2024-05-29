أمير منطقة الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير المهندس ياسر بن سليمان الداود، بحضور وكيل وزارة المالية المساعد وعضو اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة عبدالعزيز المساعد، وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

‏ ‎واطّلع سموه على مستجدات أعمال دعم المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف ومناقشة بعض الموضوعات التي تهم المكتب.

‏ ‎ونوّه أمير الجوف بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله-، للمكاتب الاستراتيجية في مسارات التنمية والتطوير ودعم الاستثمارات.

وثمن الداود والمساعد من جهتهما, الدعم والتحفيز المستمر من سمو أمير المنطقة لتسريع وتيرة النماء والتطور في جميع المجالات في المنطقة.

حضر الاستقبال المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد السناني، ومدير عام إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات بالإمارة إبراهيم السعيد.