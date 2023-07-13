أمير منطقة الجوف يستقبل العياف بمناسبة تحقيقه للميدالية الذهبية للملاكمة ويؤكد اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء الوطن

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، لاعب نادي العروبة والمنتخب السعودي للملاكمة طارق بن عايد العياف، ومدرب المنتخب السعودي الكابتن وسام الحربي، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح، بمناسبة حصول العياف على الميدالية الذهبية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي للملاكمة في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد سموه، بما حققه اللاعب من إنجاز، ورفع اسم المملكة عاليًا، مؤكدًا اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة للوطن.

من جانبه، نوه العياف بدعم سمو أمير منطقة الجوف ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.

بدوره ثمّن مدير فرع الرياضة بالمنطقة جهود اللاعب والمدرب وإدارة نادي العروبة، منوهًا باهتمام ودعم سمو أمير منطقة الجوف، الذي كان خلف الإنجازات الرياضية بالمنطقة التي تحققت هذا الموسم.