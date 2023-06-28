أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف صباح اليوم بقصر سموه، عدداً من أهالي المنطقة ورؤساء وقضاة المحاكم ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدِموا لتهنئة سموه بعيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة، ونقل لهم تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله -، لأهالي المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، حامدًا الله سبحانه بما أنعم به على بلادنا وشرّفها بخدمة الحرمين الشريفين.

ونوّه سمو أمير المنطقة بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة سخّرتها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لحجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة – رعاها الله -.