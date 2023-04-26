أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من منسوبي الإمارة

المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بالإمارة في مدينة سكاكا اليوم, منسوبي إمارة المنطقة يتقدمهم وكلاء الإمارة، الذين قدّموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة، داعيًا الله جل في عُلاه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع والوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والازدهار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وحث سموه على الاجتهاد في مواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والعمل بروح التعاون والتكامل والتنسيق لتنمية المنطقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030, انطلاقاً من توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.