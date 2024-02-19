أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا جموعَ المواطنين ومشايخ وأعيان ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها سموه للمواطنين.

وفي بداية الجلسة رحَّب سموُّ أمير منطقة الجوف بالجميع، متحدّثاً عن يوم التّأسيس والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أنّ الاحتفاء بيوم التأسيس مناسبة نستذكر فيها قصص الشّموخ وملاحم المجد الخالدة، التي سطّرتها هذه البلاد قبل ثلاثة قرون، واحتفاءً بتاريخ حافل بالأمجاد صنعه رجال مخلصون حتّى وصلنا إلى هذا العهد الميمون الزّاهر في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليّ عهده الأمين -حفظهما الله -، حيث ننعم فيه بكلّ خيرٍ وازدهار ورخاء وتنميّة وتقدُّم في كل المجالات.

وتطرّق خلال الجلسة لعددٍ من الموضوعات التنمويّة التي تهمّ المنطقة وجهود عددٍ من الوزارات والإدارات الخدميّة والأمنيّة بالمنطقة.

وتضمّنت الجلسة العديد من المداخلات والنّقاشات من قبل الحضور عن هذه المناسبة الوطنيّة.

وقد تبادل سموُّه وأهالي المنطقة العبارات والمشاعر الوطنيّة الصّادقة التي تدلّ على صدق الانتماء للقيادة والوطن.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظَهما الله.

وفي ختام الجلسة تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.