أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، في قصره بمدينة سكاكا، جموعَ المواطنين ومشايخ وأعيان ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها للمواطنين.

وفي بداية الجلسة رحَّب سموُّ أمير منطقة الجوف بالجميع وأثنى سموه خلال الجلسة على أهالي المنطقة خلال احتفالهم بمناسبة يوم التأسيس, مشيداً بالدور الكبير للجهات الأمنية في ضبط الحركة والحياة العامة، والدور المشرف للجهات العامة والتطوعية والخاصة في تنظيم الاحتفالات وإحيائها.

وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة.

واستمع سمو أمير المنطقة إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة مواطنيِّ هذا الوطن الغالي.

ونوه سموه بما تنعم به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تطور وقفزات نوعية في جميع القطاعات والمجالات وبما حققته رؤية المملكة 2030، كما نوه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين؛ أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.

وفي ختام الجلسة تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.