أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين في جلسته الدوريّة بمحافظة القريات

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, جلسته الدوريّة، التي يقيمها للمواطنين بمحافظة القريّات، التقى خلالها جمعاً من المواطنين وشيوخ القبائل والمسؤولين وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وأعرب سموّه في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالحضور بين أهالي محافظة القريات والوقوف على شؤونهم، والاطّلاع على سير العمل انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على أن ينعم المواطن والمقيم بالأمن والازدهار والحياة الكريمة الآمنة، من خلال سياستها الحكيمة ورؤية 2030، داعيًا الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق التّطلعات وتقديم الأفضل دائمًا.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بدعم القيادة الحكيمة، التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش، وتحقيق الرّفاه والرّخاء، والاهتمام بشؤون المواطن والمقيم، وحرصها على نشر التّنمية في المحافظات والمراكز، وتحقيق استدامتها وفق رؤية المملكة 2030، داعيًا الجميع للعمل بكل جدّ لتحقيق تطلّعات القيادة الحكيمة تجاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء المنطقة وبناتها.

وأكّد أنّ أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملحوظات والآراء في أيّ وقت، وأنّ كلّ مواطن في المنطقة محلّ اهتمام وعناية.

وقد ناقش سموّ أمير منطقة الجوف العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدّم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموّه حيالها.

وفي ختام الجلسة سأل اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة.