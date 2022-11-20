أمير منطقة الجوف يستقبل رؤساء اللجان المشاركين في اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم, رؤساء اللجان المشاركين في اجتماع لجان السلامة المرورية الذي تستضيفه إمارة منطقة الجوف.

ونوه سموه خلال الاستقبال بحرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على حفظ وسلامة جميع الأرواح من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، من خلال إقرار العديد من الخطط والبرامج واللوائح المرورية للحد من وقوع الحوادث، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية، التي تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تحسين مستويات السلامة المرورية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، من خلال رؤية المملكة 2030، بهدف تقليل معدل وفيات الحوادث المرورية.

وأكد سموه أن اجتماع لجان السلامة المرورية الذي نشهده اليوم، هو ثمرة من جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومتابعته المستمرة لأعمال لجان السلامة المرورية بالمناطق، وحرصه على بلوغ أهدافها ومقاصدها, مثمناً خلال اللقاء بالجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية لتخفيض نسب الحوادث المرورية وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، ورفع مستوى الوعي لدى الجميع, متمنياً سموه أن يخرج الاجتماع المنعقد بمنطقة الجوف بتوصيات خدمةً للوطن وتحافظ على أرواح أبنائه.