أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة المكلف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة المكلف حديثًا عبدالله بن إبراهيم الحماد.

وفي بداية الاستقبال، استمع سموه لشرح عن دور النيابة العامة وما تقوم به من جهود بالتكامل مع بقية الجهات ذات العلاقة.

ونوّه سموّه بالدّعم غير المحدود والمتابعة المباشرة الذي يحظى به جهاز النيابة العامة من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، مثمّناً الجهود التي تبذلها النيابة العامة بالمنطقة.

من جهته أعرب رئيس فرع النيابة بمنطقة الجوف عن شكره لسموه على المساندة لأعمال الفرع بما ينعكس على تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية وتكامل الجهات ذات العلاقة.