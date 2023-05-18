أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس مجلس إدارة ولاعبي نادي القلعة

المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي القلعة الرياضي سلمان بن إبراهيم القايد ولاعبي وإداريي وفنيي النادي, بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، وذلك بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم كأس بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين للدرجة الثانية تحت 17 عاماً، وصعوده لدوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وهنأهم سموه بتحقيق الكأس، مشيداً بما حققه النادي من نتائج مميزة تضاف إلى النجاحات الرياضية بالمنطقة, مؤكّداً حرصه على جميع أندية المنطقة بما يحقق التطلعات بالمنافسة على البطولات في مختلف الدرجات.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بالدعم غير المحدود للقطاع الرياضي بالمملكة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بجهود الجميع.

وعبَّر مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ورئيس مجلس إدارة النادي عن شكرهما لسموه على دعمه لرياضة المنطقة، الذي أدى إلى هذا المنجز الرياضي.