أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس “هيئة الأمر بالمعروف” ويفتتح مبنى الهيئة بدومة الجندل ويشهد توقيع مذكرات تعاون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بديوان الإمارة، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والوفد المرافق له من مسؤولي الرئاسة العامة.

‏‎واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن جهود الهيئة وبرامجها، وما تحظى به من عناية واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى، ودعم ما يعزز الاعتدال والوسطية، والقيم والمبادئ الإسلامية والانتماء الوطني.

‏‎بعد ذلك دشّن سموه – إلكترونياً – مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد بمحافظة دومة الجندل، واستمع سموه لشرح تفصيلي عن مكوناته ومرافقه.

كما شهد سموه توقيع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف، ثلاث مذكرات تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف، وشركة الجوف الزراعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، والتي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وسبل التعاون، وتعزيز الجهود المبذولة بما يخدم المجتمع، ونشر الوعي وثقافة الوسطية والاعتدال بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله -.

‏بعد ذلك تسلّم سموه من معالي الرئيس العام التقرير السنوي للهيئة، ونسخة من السجل العلمي للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه والذي نظمته الرئاسة مؤخرًا.