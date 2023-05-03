أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ طبرجل

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة طبرجل، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه للالتقاء بالمواطنين ومتابعة سير المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات المنطقة.

واستهل سموه جولته صباح اليوم، باستقبال محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة لها، مشدداً سموه على مراعاة مصالح المواطنين في جميع القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله –.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تنمية مختلف المناطق والمحافظات، وفق خطط تنموية شاملة، مؤكداً أهمية دور المحافظ في تفعيل الطاقات وتشجيع المبادرات التنموية في المحافظة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.