أمير منطقة الجوف يستقبل مدراء الإدارات الخدمية بمحافظة القريات

المناطق- واس

استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مدراء الإدارات الخدمية بمحافظة القريات، وذلك ضمن زيارة سموّه للمحافظة ولقاءاته مع المسؤولين لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات الخدميّة في شتّى المجالات البلدية والبيئية والصحية والطرق وغيرها من المجالات، والسبل الكفيلة بتقديم كلّ ما يخدم المواطن والمقيم بالمحافظة.

وناقش سموّه جهود وأعمال الجهات الخدمية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة – أيّدها الله – على خدمة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم، منوّهاً بالتوجيهات الهادفة إلى مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع التنمية ،لينعم بها المواطن والمقيم.

وشدّد على ضرورة تسخير جميع الخدمات والمشروعات لخدمة المواطن وأن تعود بالنفع والفائدة على أبناء وأهالي المحافظة، منوّهاً بما تحظى به المنطقة ومحافظاتها من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، مشيداً بما تقدمه الجهات الحكومية لخدمة المجتمع.

ووجه سموه بأهمية مضاعفة الجهود وتضافرها من قبل جميع الجهات, بما يسهم في تنفيذ المشروعات وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يعود بالنّفع والفائدة على الجميع.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين آل سلطان.