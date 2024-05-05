أمير منطقة الجوف يستقبل مدراء الإدارات الأمنية بمحافظة القريات

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مدراء الإدارات الأمنيّة بمحافظة القريات، وذلك ضمن زيارة سموّه للمحافظة ولقاءاته مع المسؤولين لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء.

وثمّن سموّ أمير منطقة الجوف الجهود التي تقوم بها جميع الجهات الأمنيّة لحفظ الأمن, وهي محلّ تقدير واعتزاز من الجميع في ظل الدّعم المستمرّ والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – ، مشيداً بالدّور التّكاملي بين جميع الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والتّناغم فيما بينها ممّا أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي هي محلّ تقدير وثناء الجميع.

حضر الاستقبال، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن عبدالرحمن الصبيحي.