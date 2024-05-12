أمير منطقة الجوف يستقبل مديري الإدارات الأمنية بمحافظة دومة الجندل

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مديري الإدارات الأمنيّة بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن زيارة سموّه للمحافظة، ولقاءاته مع المسؤولين لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء.

ونوه سموه خلال الاستقبال بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله -، لقطاع الأمن، مثمناً جهود رجال الأمن وأهمية الدور الذي يقومون به لخدمة الوطن وأمن المواطن والمقيم وحماية وطننا الغالي، مشيداً بالدّور التّكاملي بين جميع الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والتّناغم فيما بينها ممّا أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي هي محلّ تقدير وثناء الجميع.

حضر الاستقبال، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن عبدالرحمن الصبيحي.