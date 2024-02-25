أمير منطقة الجوف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعيَّن حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد أحمد بن ناصر الغامدي المعين حديثًا.

وهنأ سموه, الغامدي بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من دعم واهتمام بخدمات الدفاع المدني؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به رجل الدفاع المدني في خدمة المجتمع وسلامة أفراده.

وأعرب العميد الغامدي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله له، وعلى توجيهات سموه السديدة، ومؤكدًا عزمه وجميع الإدارة على بذل الجهود لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن.