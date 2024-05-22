أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الحج والعمرة

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

واطّلع سموه خلال اللقاء على خطط وأعمال وزارة الحج والعمرة في منفذ الحديثة الحدودي والمواقع التي يمرّ بها ضيوف الرحمن، ومن ضمنها مدينة الحجّاج في مركز أبو عجرم، وأبرز التطورات لرحلة وتجربة الحجاج والمعتمرين، ومنظومة الخدمات المقدّمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلّعات القيادة الرشيدة لتهيئة الأجواء والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدّوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكينة والطمأنينة.

ونوّه بما يحظى به قطاع الحجّ والعمرة من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، مؤكّداً أنّ خدمة ضيوف الرحمن هو شرف والتزام تاريخي أصيل خصه الله بالمملكة حكومةً وشعباً.

وأكّد سموه أنّ المملكة هي الأنموذج الأسمى في استقبال القادمين من الحجاج والمعتمرين، من جميع أصقاع العالم، وخدمتهم بالوجه الأكمل، وإدارة الحشود، بأعلى درجات الإنسانية، في أجواء آمنة مطمئنّة.

بدوره عبّر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لسموّ أمير منطقة الجوف على دعمه لجميع أعمال الوزارة بالمنطقة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير أعلى معايير الراحة في استقبال الحجاج والزائرين، مشيراً إلى أنّ هذا الدّعم انعكس بشكل كبير على تسهيل خدمة الحجاج والزوّار.