أمير منطقة الجوف يشارك منسوبي الإمارة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف صباح اليوم منسوبي إمارة المنطقة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، خلال الحفل الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام في مقر الإمارة بهذه المناسبة بحضور وكلاء الإمارة والمستشارين والموظفين.

وتبادل سمو الأمير فيصل بن نواف، التهاني بهذه المناسبة مع منسوبي الإمارة.

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة منها لوحات تعبيرية وأخرى تراثية بمشاركة الأسر المنتجة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج الإمارة لترسيخ وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة .