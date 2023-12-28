أمير منطقة الجوف يشيد بحصول مستشفى النساء والولادة بمدينة سكاكا على لقب مستشفى صديق للطفل

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حصول مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا , على لقب “مستشفى صديق للطفل” من منظمة الصحة العالمية واليونسيف، – ضمن أربع مستشفيات بالمملكة- , نتيجة جهود المستشفى في رفع الوعي وتعزيز الرضاعة الطبيعية من الأم.

ووجه سموه شكره للكادر الطبي والإداري والعاملين بالمستشفى نظير جهودهم التي يبذلونها،مؤكدا أهمّية مواصلة العمل الجادّ وتسخير كافة الإمكانيات التي وفرتها الدولة – أيدها الله – لخدمة أهالي المنطقة، مُبديًا سموه اهتمامه ومتابعته لكافّة أعمال القطاع الصحي بالمنطقة.