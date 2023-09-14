أمير منطقة الجوف يشيد بدخول جامعة الجوف تصنيفي شنغهاي العالمي والتايمز للجامعات الآسيوية

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بدخول جامعة الجوف تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية للعام 2023 وتصنيف التايمز للجامعات الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك نظير جهودها لتعزيز العملية التعليمية وجودة البحث والابتكار وتحسين مخرجاتها، حيث صُنِّفت الجامعة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي، وذلك في منافسة ضمّت العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم، و المرتبة ما بين 201 ـ 250 ضمن تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم, رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، يرافقه عميد البحث العلمي المكلف الدكتور تركي العنزي، ووكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتورة هديل العطالله، حيث استعرض سموه هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، مقدّمًا التهنئة لمنسوبيها بما تحقق من منجزات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

وأكّد سموه أن دخول جامعة الجوف ضمن هذه التصنيفات العالمية يُعد ترجمة لدعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم بكافة مؤسساته، وإنجازاً يضاف إلى إنجازات الوطن في هذا العهد الزاهر، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى التوفيق لمواصلة التطور والتميّز محليًا ودوليًا.

من جانبه أشار الدكتور الحويطي إلى أنّ هذه المنجزات تأتي امتدادًا للإنجازات التي حققتها الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ضمن خطتها لتعزيز تنافسيتها على جميع المستويات وتتويجًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من قِبل خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين – يحفظهما الله –، والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير التعليم.